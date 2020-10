El Barça presenta una queja formal contra el VAR

El Barça presentará este martes un escrito formal de queja a la Federación Española porque el club se considera perjudicado por diferentes actuaciones del VAR en algunos de sus partidos.

El FC Barcelona adjuntará vídeos de decisiones polémicas tomadas por el VAR en diferentes partidos, incluso de otros equipos como el Betis o el Getafe, que protestaron tras sus partidos contra el Real Madrid.

El club también tiene previsto en se queja pedir a la Federación que se escuche el audio del juez de línea del Clásico que se filtró a la prensa y en el que decía "hay falta previa de Ramos" en la jugada del penalty de Lenglet.

El Barça pedirá que se mantenga un criterio "único y ecuánime" en la aplicación del VAR.

����Koeman en BARÇA TV:



��️"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona"



��️"Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado".#TJClásicopic.twitter.com/iBs1n2phX1