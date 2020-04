Jugaran playoff d'ascens a Segona el Barça B, el Sabadell i el Cornellà

Els equips catalans que lluitaran per pujar a Segona Divisió són el Barça B, el Sabadell i el Cornellà, mentres que el Lleida Esportiu quedarà fora del playoff d'ascens. El Prat i el Badalona se salvaran perquè no hi haurà descensos. També jugarà per l'ascens el líder del grup III de Segona B que és el Castelló, situació que podria variar si el Villarreal B guanya el recurs que va presentar i recupera els tres punts que li van treure.

La Federació Catalana de Futbol té previst anunciar aquest dimecres com acabaran les competicions de Segona B (al grup III) i de Tercera Divisió recollint les decisions anunciades ahir per la Federación Española. La RFEF va notificar que el futbol no professional acabarà en el playoff d'ascens, que es disputarà a partit únic en una sola seu, segons va informar Isaac Fouto, possiblement seria Múrcia.

La decisió a la categoria de bronze és donar per finalitzada la fase regular de la Lliga i no jugar les 10 jornades que quedaven per disputar-se quan es va decretar l'estat d'alarma. D'aquesta manera, els equips catalans que tindran aspiracions de pujar a Segona són el filial del Barça perquè l'equip de García Pimienta era segon classificat en aquest moment, el Sabadell com a tercer classificat i el Cornellà com a quart. El Lleida Esportiu, cinquè classificat en el moment de l'aturada de la competició pel coronavirus, en queda fora.

El playoff d'ascens a Segona Divisió el disputaran els quatre primers de cada grup de Segona B, un total de 16 equips. Queden fora els cinquens classificats, encara que estiguin empatats a punts amb el quart. Segons va explicar Isaac Fouto, els líders s'enfrontaran entre ells, els tercers entre ells i els segons classificats s'enfrontaran als quarts. Serà a partit únic en una seu neutral. La propera temporada hi haurà 98 equips a Segona B, 18 més que els 80 actuals, i previsiblement es crearà el grup V.

Pel que fa a la Tercera Divisió, els equips catalans que jugaran playoff d'ascens a Segona B seran Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu i Europa. En la zona de descens directe Igualada, Sants salvarien la categoria, a l'espera de la confirmació de la Federació Catalana de Futbol. El Reus Deportiu inhabilitat baixaria.