El director ejecutivo del Barça Ferran Reverter ha presentado este miércoles en el Auditori 1899 la due diligence que recoge la gestión de Josep Maria Bartomeu y que revela 1.350 millones de euros de compromisos de pagos futuros.

Reverter ha asegurado que la situación que encontró la Junta de Joan Laporta cuando ganó las elecciones era de quiebra contable "el Club en abril no podía seguir operando porque no había caja. Si el Barça hubiese sido una SAD habría sido causa de disolución”.

Entre algunas de las cosas más llamativas de la exposición, según Reverter "el Barça hacía fichajes sin poder pagarlos" y "hay facturas de pagos a periodistas". A pesar de ello, no ha concretado si se emprenderan acciones legales contra la Junta de Bartomeu "lo tienen que valorar nuestros servicios jurídicos" y añade que falta documentación para completar la investigación porque "se destruía".

También ha hecho especial incapié en el proyecto de remodelación del Camp Nou y de construcción del nuevo Palau Blaugrana que los socios votaron en referendum, pero Bartomeu nunca acometió con garantías "en 2014 se aprueba el EspaiBarça, informando que no se haría si habían pérdidas... Y se cambia el criterio en 2017 viendo esa imposibilidad. Y se menosprecia la evolución de la deuda del club, que llega a estos 1.350 M€ a 31 de marzo de 2021".

A pesar de esta situación, Ferran Reverter, acompañado en la sala por Joan Laporta y sus directivos, ha lanzado un mensaje de optimismo "el Barça es una marca fuerte" y ha asegurado que tienen un Plan Estratégico a cinco años para revertir la situación y que se debe caminar hacia un "modelo sostenible".

A preguntas de los periodistas, Reverter ha asegurado que el Barça podrá acometer fichajes en los próximos mercados si sigue haciendo "los deberes" en cuanto a la rebaja salarial. Aunque ha añadido que existe un "agravio comparativo" entre la norma del fair play financiero que impone LaLiga y las medidas de apertura que está realizando la UEFA.

En cuanto a la no renovación de Messi, Reverter ha explicadoque "Messi no podía esperar hasta el 31 de agosto para decidir su futuro" y asegurado que cuando tomaron posesión del cargo no sabían que la situación económica del club era tan dramática.

Ante los rumores sobre el peligro de que el Barça acabe conviertiéndose en sociedad anónima, el CEO afirma que "es algo que no está en la agenda del club".