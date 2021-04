El Barça-Getafe, la discusió Koeman-Mingueza, Sant Jordi esportiu i entrevista a Sandra Paños

Aquest divendres analitzem la victòria del Barça contra el Getafe amb el míster Jordi Gonzalvo. Discutim al debat amb Petón i David Bernabeu sobre la substitució de Mingueza per part de Koeman.

Repassem la jornada a Primera d'aquest cap de setmana amb especial atenció al Villarreal-Barça de diumenge (16:15 hores).

Entrevistem la portera del Barça Sandra Paños abans d'afrontar les semifinals de la Champions contra el PSG, aquest diumenge partit d'anada a París (15:00 hores).

En la diada de Sant Jordi, us recomanem alguns llibres com el de Danae Boronat 'No las llames chicas, llámalas futbolistas'.

