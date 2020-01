"El Barça ha de fitxar un davanter o deixar la porteria a zero"

El Barça no ho té fàcil per fitxar un davanter perquè el club pretén fer una inversió moderada, però busca un '9' contrastat. Les opcions de mercat són mínimes o nules. Ho hem analitzat al programa d'avui presentat per Albert Díez amb Miquel Soler, Helena Condis, Manuel Oliveros, Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas.

El Barça sólo fichará a un 9 titular y asequible a nivel económico. No repetirán un caso Boateng. Fuentes del Arsenal nos dicen: “Aubameyang imposible”. Rodrigo gusta pero el Valencia le valora en 50ME. Lautaro asumen que el Inter no vende en invierno. @ESPORTSCOPE @deportescope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 21, 2020

A l'Espanyol, el fitxatge d'Embarba està aprop de tancar-se i Abelardo ha fet la rodad de premsa prèvia al partit de Copa de demà contra la Real Sociedad. El Girona també prepara el partit de Copa contra el Villarreal a Montilivi demà. I hem parlat amb el míster del Badalona, Manolo González, que demà rep el Granada a casa.

El temporal ha afectat especialment la Penya que haurà de jugar el seu partit d'Eurocup demà al Palau Blaugrana per les afectacions estructurals que ha patit l'Olímpic de Badalona. El Barça trasllada el seu entrenament a la Ciutat Esportiva.

Anem cap a Austràlia on Angel García ens explica la classificació de Rafa Nadal per segona ronda al primer Grand Slam de la temporada i Luis Malvar ens porta l'última hora de l'Europeu d'handbol on els 'Hispanos' ja estan a semifinals.

