El Barça destroza al Tenerife con un tercer cuarto histórico

El Barça destrozó (112-69) al Lenovo Tenerife en el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa con un tercer cuarto perfecto en el que los de Sarunas Jasikevicius anotaron 40 puntos, nuevo récord en la historia de los play off y en la del club catalán.



El tercer cuarto, como ya sucedió en el tercer partido contra el Joventut, fue el que decidió el partido para el Barça, con once tiros de campo y cuatro tiros libres consecutivos tras el descanso que le llevó a realizar una segunda parte grandiosa con 69 puntos, los mismos que su rival a lo largo de los 40 minutos.



El acierto en los triples de los azulgranas fue lo que desequilibró el partido. Después de anotar solo uno de los diez primeros que intentó, el Barça sumó 16 de los 22 siguiente para conseguir 17 con todos sus jugadores a excepción de Westermann y Oriola sin sumar desde la línea de 6,75.



La igualdad fue la tónica de un primer cuarto en el que el 1 de 10 en triples del Barça le impidió ser el dueño del partido. Calathes, que salió en el cinco inicial, y Mirotic fueron los mejores en ataque por el Barça mientras que el Lenovo Tenerife, bien dirigido por Fitipaldo, los puntos estuvieron más repartidos.



La defensa de Bolmaro sobre Fitipaldo en el inicio del segundo período provocó varias pérdidas a los tinerfeños y el primer intento de despegue del Barça tras un triple de Kuric (30-24, min. 15).



No perdió la calma en conjunto canario y un parcial de 2-9 le puso de nuevo por delante (32-33, min. 18) con Shermadini y Doornekamp resolviendo los ataques.



El Barça lo intentó de nuevo con Hanga incomodando a los bases tinerfeños y Kuric anotando desde los 6,75. Dos tiros libres de Gasol pusieron una nueva máxima diferencia (41-34, min. 20) que Hanga mantuvo al descanso (43-30) al anotar dos tiros libres.



El inicio del tercer cuarto del Barça fue devastador para el Lenovo Tenerife. Mirotic y Gasol, con un triple cada uno, sumaron nueve puntos y lanzaron a su equipo. En cinco minutos, los azulgranas se pusieron 20 puntos arriba (66-46) mientras que Guerra era el único que anotaba para los tinerfeños.



Los triples caían en el aro del Tenerife. A Mirotic le relevó Smits y a este Bolmaro y Kuric hasta sumar el Barça siete de siete intentos para irse hasta los treinta puntos de diferencia (81-51, min. 29).



El Barça no levantó el pie del acelerador en el cuarto período. Abrines se apuntó a la fiesta de los triples y la diferencia se disparó hasta los 43 puntos con el 101-58 cuando aún quedaban más de cuatro minutos para el final y diferencia que mantuvo hasta el final.



El miércoles se volverán a enfrentar ambos equipos en Tenerife con los azulgranas muy crecidos y con ganas de sentenciar la eliminatoria y los tinerfeños con mucho que recuperar mentalmente tras el duro castigo recibido.



- Ficha técnica



112. Barça (18+25+40+29): Calathes (8), Higgins (2), Abrines (5), Mirotic (21), Davies (8) -equipo inicial-, Westermann (2), Hanga (5), Bolmaro (17), Smits (10), Gasol (11), Oriola (2) y Kuric (13)



69. Lenovo Tenerife (18+18+18+15): Fitipaldo (5), Jenkins (6), Cavanaugh (6), Doornekamp (7), Shermadini (8) -equipo inicial-, Yusta (-), Huertas (12), Salin (6), Rodríguez (5), Sulejmanovic (-) y Guerra (14).



Árbitros: García, Calatrava y Caballero. Eliminaron por cinco personales a Leo Westermann (min. 37) y a Roland Smits (min. 40).



Incidencias: primer partido de las semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante unos 1.000 espectadores.