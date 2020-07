El polémico despido del Barça a Noelia Romero acabará en los tribunales

El FC Barcelona ha despedido a Noelia Romero, responsable de cumplimiento normativo de la entidad azulgrana, que ya estaba suspendida de empleo y sueldo desde el pasado 5 de junio.

Según explicó a EFE un portavoz de la entidad azulgrana, se trata de un despido disciplinario. La función de Romero, como 'compliance officer', era la de alertar a la Junta Directiva de potenciales incumplimientos de las normas por parte de directivos y empleados.

Indirectamente el asunto se circunscribe en el 'Barçagate', que se refiere al caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado presuntamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.

Un comunicado remitido a EFE por Romero podría ser uno de los motivos del despido, según comentó la ejecutiva, que respondió a una afirmación del jefe de los servicios jurídicos del club azulgrana, Roman Gómez Ponti, en la que calificaba de "falsa" la auditoría interna sobre este asunto que llevó a cabo ella misma.

"Me entrevistó a mí y no es así. El informe de la 'compliance' no ha tenido acceso ni a un cinco por ciento de la información de la auditoría de Pwc", dijo Gómez Ponti.

Romero mostró entonces su "asombro" ante "la falsedad e inexactitud de las afirmaciones" realizadas por parte del portavoz del club (Josep Vives) y Romàn Gómez Ponti en relación a los resultados de la auditoría de I3 Ventures, por el caso Barçagate, emitida por PricewaterhouseCoopers (PwC).

En unas declaraciones a EFE, Romero dijo este viernes a EFE que el caso está en manos de sus abogados y que tanto su despido como su suspensión de empleo y sueldo que se produjo hace un mes "son impugnables".

"Este despido llega después de mis comentarios (sobre Gómez Ponti) tras la rueda de prensa del 6 de julio. Los Mossos acudieron a las instalaciones del club (para requerir documentación sobre el Barçagate), precisamente justo la semana en la que estaba sancionada, la del 29 de junio. No pude participar ni en las deliberaciones ni en la entrega de documentación que se hizo a los Mossos", indicó.

Romero insistió en ponerse a disposición de "la autoridad judicial para cualquier declaración" en relación a su informe (sobre el Barçagate) del 2 de junio, "tres días antes de ser suspendida de empleo y sueldo", recalca.