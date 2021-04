"El Barça no va perdre el Clàssic per les decisions arbitrals"

Aquest dilluns, l'anàlisi més complert del Clàssic amb Manuel Oliveros, Helena Condis i el míster Miquel Soler. Us expliquem com està el vestidor després de la derrota i discutim si Koeman té raó o no amb les protestes arbitrals.

Al 'Debat Esports COPE' amb la nostra parella dels dilluns Poli Rincón i Josep Maria Minguella, que encara està convençut que el barça guanyarà la Lliga perquè els rivals es deixaran punts.

Amb Javier de Haro i Quique Iglesias fem números de quan pot aconseguir l'Espanyol l'ascens matemàtic a Primera. També repassem l'empat del Sabadell i les protestes arbitrals del Girona després de la derrota a Vallecas.

Amb Albert Díez, la derrota del Barça al clàssic de bàsquet i amb Juan Arias recordem qui va ser Carles Trullols, mort a l'edat de 72 anys.

