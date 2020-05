El Barça ha repetido el test de coronavirus que salió defectuoso

El Barça ha realizado este miércoles el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de dos meses inactivo y tras conocer el resultado de los controles PCR a los que se sometieron el lunes, en el que dieron todos negativos, menos uno que dio resultado nulo. Según ha podido saber COPE, el test se ha repetido esta mañana y se está a la espera de resultado para que el jugador pueda entrenarse con sus compañeros. En el primero no dio positivo, sino que salió defectuoso.

El club no ha desvelado la identidad del jugador implicado. La idea es que este jugador, una vez aclarado todo, pueda entrenarse este viernes con el resto del equipo.

El equipo, salvo Malcolm Delaney, se sometió a diferentes pruebas médicas este lunes y este miércoles arrancó el trabajo individual en la Ciudad Deportiva. Tal y como marcan los protocolos, el entrenamiento ha sido individual.

Los jugadores se han repartido por el pabellón de la Ciudad Deportiva, que cuenta con tres pistas y seis canastas, una por jugador, para mantener la distancia de seguridad obligada por las autoridades sanitarias.

La sesión ha constado de diferentes ejercicios con y sin balón que buscan la adaptación del jugador a los movimientos propios sobre el parquet. Del Barça B han participado Leandro Bolmaro, Sergi Martínez e Ibou Badji.

El club ha distribuído imágenes de esta primer sesión de trabajo para los hombres de Svetislav Pesic.

