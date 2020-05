El Barça de bàsquet passa els exàmens mèdics a la Ciutat Esportiva

quest dilluns, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el primer equip de bàsquet ha passat els exàmens mèdics pertinents. Al voltant de les 8:30 hores, els diferents jugadors i membres de l’staff tècnic de l’equip han arribat a la Ciutat Esportiva per realitzar els tests necessaris per tal de garantir la salut dels esportistes.

Jugadors i tècnics han anat directament del seu cotxe particular al centre mèdic de la Ciutat Esportiva, on han passat els exàmens mèdics, i després se’ls ha facilitat una bossa biodegradable especial, tal com marquen els protocols, amb la roba necessària per quan hagin de tornar als entrenaments.

Un cop es tinguin els resultats d’aquests exàmens mèdics, l’equip començarà la fase d'entrenaments individuals. Com ja hem explicat a Esports COPE els últims dies, l'equip encara trigarà a entrenar-se a les instal·lacions del club. Cal recordar que encara no hi ha dates per disputar la final de la Lliga ACB acordada per tots els clubs. Tampoc s'ha escollit la seu única on es disputaran els partits entre els vuit primers classificats de la fase regular fins que es va aturar la competició pel coronavirus.

El FC Barcelona ha distribuït les primeres imatges dels jugadors arribant a la Ciutat Esportiva Joan Gamper aquest dilluns, alguns protegits amb mascaretes i guants.