El Barça pressiona els jugadors perquè es rebaixin els sous

El comunicat que va emetre el FC Barcelona la nit de dijous anuncia "expedients relatius a l'àrea esportiva (futbol i altres esports professionals), així com la resta de personal no esportiu". Segons ha pogut saber Esports COPE, aquestes mesures contemplen consensuar amb els professionals que hauran de rebaixar-se el salari proporcionalment per evitar pèrdues milionàries al club.

Pel que fa als jugadors del primer equip, que encara no han acceptat la proposta del club, la intenció dels dirigents és rebaixar el salari per causa de força major en un 70% del total mensual mentres duri l'estat d'alarma, de forma retroactiva des de que es va iniciar. El club podria arribar a aplicar-ho de forma unilateral, però està intentant arribar a un acord amb els jugadors del primer equip de futbol. El club vol tramitar-ho com abans millor i lamenta que els futbolistes no hagin posat més de la seva part.

E president Josep Maria Bartomeu vol arribar a un acord amb els jugadors del primer equip, però si no es possible, emprendrà les mesures de manera unilateral i no només afectaran als seus salaris sino també a altres aspectes contractuals.

Amb altres professionals, per exemple el futbol femení, les condicions seran diferentes. Per descomptat, aquestes mesures no afecten als esportistes amateurs.

El procès es farà presentant ERTOs per grups de personal, afectant a tots els que es consideri que han reduït la seva jornada. Les mesures dependran de la secció i tindran en compte si ja han reduït la seva jornada laboral o ja ni tan sols poden anar a treballar.

El comunicat que va emetre el FC Barcelona també recull altres mesures decidides per la Junta reunida durant més de tres hores aquest dijous. Es tracta de mesures destinades a afrontar la crisi del coronavirus amb iniciatives socials i tecnològiques que pot impulsar el clb.