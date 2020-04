El Barça ajuda els socis més veterans durant la crisi del coronavirus

COMUNICAT FC BARCELONA

Amb la voluntat de poder atendre les principals necessitats dels socis de més edat que es puguin veure afectats per la crisi del coronavirus, el FC Barcelona i la Creu Roja han arribat a un acord de col·laboració, gràcies al qual el voluntariat de la Creu Roja assistirà a aquells socis de més de 80 anys que el Club hagi detectat que necessitin algun tipus de suport domiciliari per cobrir les seves necessitats bàsiques, ja sigui en aspectes alimentaris, medicines o altres requeriments urgents.

Aquesta col·laboració s’ha acordat per completar el programa ‘T’Acompanyem a casa’, que va posar en pràctica el Club la setmana passada per contactar amb tots els senadors blaugrana i socis majors de 80 anys, amb l’objectiu d’informar-los, saber les seves inquietuds, assistir-los i fer un seguiment del seu estat de salut i anímic durant aquesta crisi. Aquest servei va dirigit a un col·lectiu format per 9.000 socis, sumant senadors i la resta de socis que superen els 80 anys, dels quals a dia d’avui ja s’ha pogut trucar a uns 4.000.

Gràcies a la tasca del voluntariat de la Creu Roja, el programa s’ha pogut ampliar i a partir d’aquesta primera assistència telefònica, el Club podrà detectar aquells casos excepcionals que reclamin una assistència domiciliària, ja sigui perquè el soci viu sol o per altres condicions que facin convenient la intervenció dels voluntaris.

Aquesta acció és una adaptació del programa ‘T’Acompanyem’, que en col·laboració amb la Creu Roja es dona a l’Estadi els dies de partit, facilitant a tots aquells socis amb problemes de mobilitat l’accés a les seves localitats un cop arriben a la instal·lació o el seu desplaçament al Camp Nou amb un servei a domicili amb vehicle adaptat. Des de la seva implantació l’any 2012, T’Acompanyem ha realitzat 10.425 serveis en els partits disputats a l’Estadi.

Cal recordar que, tot i tancar les seves instal·lacions del Camp Nou, es mantenen sempre operatius els canals telemàtics d’atenció, a través del telèfon gratuït per als socis 900 189900 o del correu electrònic oab@fcbarcelona.cat.

Gràcies a aquesta col·laboració, el FC Barcelona també se suma al pla Creu Roja Respon enfront de la Covid-19, que ofereix ajuda a les persones en situació de major vulnerabilitat. La iniciativa està oberta a tots els sectors socials i econòmics en aquest moments de greu crisi, i ja compta amb el suport de les principals institucions econòmiques catalanes com el Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona o PIMEC entre altres.

L’acció humanitària de la Creu Roja vol donar resposta en matèria sanitària, educativa, laboral, d'inclusió social, medi ambient i voluntariat a la crisi generada pel coronavirus. Des de l’inici de la crisi a mitjans de març, un equip de 2.600 persones de la Creu Roja a Catalunya ha distribuït fins al cap de setmana passat 53.000 kg. d’aliments i medecines a persones en risc en més de 150 municipis.

A més, la Creu Roja fa la gestió directa de set albergs amb 482 places en diferents poblacions com Barcelona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Mataró destinades a acollir i confinar persones sense sostre o que presenten una alta vulnerabilitat social.