El Barça acelera por la contratación del 9

El Barcelona, tras su derrota en Mestalla, ha acelerado la contratación de un delantero centro. Según ha informado Manolo Oliveros, en Deportes COPE, el conjunto azulgrana reconoce el interés por el jugador del Valencia, Rodrigo Moreno, aunque tiene otra opción fuera de LaLiga.

La prensa catalana asegura que el Barça busca opciones para abaratar la operación como incluir al lateral derecho Moussa Wagué o al delantero de la cantera Abel Ruiz, que tiene otros pretendientes. Incluso se habla de Carles Pérez, que estaba cerca de cerrar su cesión a la Roma, pero también podría ser moneda de cambio.

Los acontecimientos pueden acelerarse este martes porque todas las partes están negociando en Barcelona con el interés de no apurar hasta el límite del mercado de fichajes, que se cierra el sábado 1 de febrero a las 23.59 horas. Según ha informado Rafa Villarejo, en Deportes COPE, el lunes se produjo una reunión en la Ciudad Condal entre el presidente del equipo ché, Anil Murthy, y Jorge Mendes, que está como intermediario en la negociación.

El Valencia quiere vender a Rodrigo desde el pasado verano y el Barcelona puede ser su destino. El propietario del club, Peter Lim está de acuerdo con la operación y el delantero del Valencia ve con buenos ojos su salida al Barcelona. Después de su intento fallido de marcharse al Atlético de Madrid, el Valencia tenía claro que Rodrigo volvería a estar en el mercado el próximo verano, pero la llegada de Quique Setién y el interés del Barça lo ha precipitado todo en este mercado de invierno. En las últimas horas la operación se ha acelerado también porque Paco Alcácer está esperando, en Dortmund, su regreso a Valencia.

En la noche del lunes, el presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu confirma que el club busca delantero en la Gala de Mundo deportivo donde reconoce que tienen "sobre la mesa" un "posible refuerzo" para el equipo en este mercado de invierno, aunque no ha desvelado si se trata del delantero del Valencia CF Rodrigo Moreno, y asegura que "no" está "preocupado" por la derrota del conjunto azulgrana en Mestalla.

"¿Rodrigo? No hablamos de jugadores de equipos contrarios, pero si me preguntas por un posible refuerzo, es algo que está sobre la mesa, hay alguna posibilidad de que venga algún jugador, puede ser del Barça B o de fuera. Me gustan muchos jugadores", señaló en la 72ª Gran Gala del diario catalán Mundo Deportivo.

En otro orden de cosas, el máximo mandatario azulgrana explicó que será Leo Messi quien decida cuándo se irá del club. "Messi acabará en el Barça cuando él quiera, es una relación de por vida, él ya lo sabe. Queda mucho Leo Messi, muchos años de buen fútbol, de jugar, de hacernos disfrutar. Disfrutémoslo, porque, aunque le quedan menos años que antes, todavía le quedan muchos", apuntó.