El dos veces candidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha dado su opinión sobre la cuestión de los avales a través de un hilo de twitter en el que inicia "ahora que ya tenenmos presidente y junta directiva, hago algunas reflexiones sobre el aval".

Freixa considera que "es una gran animalada que para ser directivo de un club se deba responder personalmente y de formaobjetiva, de los resultados de la gestión. No passa en ningún otro sector de actividad". Y añade "todavía es más animalada que esta responsabilidad se deba garantizar con un aval bancario del 15% del presupuesto de gasto. Esto viene de una norma de hace más de 30 años, cuando los clubes tenían presupuestos cien veces más bajos".

Elabogado explica que "consciente de esta circunstancia y de que, además, las normas del 'fair play' financiero de LaLiga impiden "de facto" que se produzcan pérdidas en condiciones normales, mantuve en octubre una reunión con Javier Tebas para decirle que era necesario trabajar para suprimir el aval".

Freixa recuerda "cuando se produjo la dimisión de la junta directiva, supe que existe un dictamen en el club que establece que en Cataluña, por aplicación de la normativa de clubs, no existe obligación de avalar por no configurar la responsabilidad de los directivos como objetiva". Entonces "mantuve una reunión en LaLiga, ya en precampaña, en la que informé de esta circunstancia a su secretario general, Carlos del Campo. Cuando en Madrid les dices que tenemos normativa propia no les gusta, pero es así".

Freixa asegura que "la respuesta de LaLiga, en concreto de Javier Tebas a Carles Tusquets no se hizo esperar: "si permitís la toma de posesión del nuevo presidente sin haber depositado el aval, bajaré al Barça a segunda división". Eso es lo que Carles Tusquets nos explicó a lostres candidatos".

Y concluye "dicho esto, espero que se trabaje ahora para suprimir este aval, que no sólo es antidemocrático y distorsiona la gestión, sino que estos días ha sido motivo de comentarios injustos y oportunistas contra la candidatura ganadora de las elecciones".

Freixa explica "mi candidatura tenía resuelto este tema,pero igualmente hubiésemos trabajado desde el primer día, con el Govern de la Generalitat y con el CSD i LaLiga para suprimir-lo. Estoy convencido que esta es la última vez que una junta del Barça tendrá que avalar".