Avui, a Esports Cope: Setmana Champions pel FC Barcelona i setmana Chen pel RCD Espanyol

Torna Esports Cope després del pont en el seu horari habitual, de 15.05 a 16.00 hores, amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip. Avui volarem cap a Milà amb els nostres enviats especials per viure la millor prèvia de l'últim partit de Champions de la fase de grups. Després de l'exhibició de Leo Messi contra el Mallorca i amb la classificació per vuitens ja sentenciada com a primers de grup, els blaugrana visiten el Giuseppe Meaza demà a les 21 hores. Falten 10 dies pel clàssic i l'equip sembla que ha trobat el seu millor joc després d'una pretemporada i un inici de curs ple de dubtes. La millora s'haurà de confirmar a Milà, on l'equip viatja avui a les 16.00 hores, posteriorment Ernesto Valverde i un jugador oferiran roda de premsa a partir de les 19.00 hores.

Al programa d'avui, a més de connectar amb Manuel Oliveros i Helena Condis, tindrem els millors protagonistes per analitzar l'actualitat blaugrana i el mític debat dels dilluns amb Josep Maria Minguella i Poli Rincón, que escalfaran motors pel clàssic.

Messi, con un hat-trick, lidera la manita del Barça para seguir líder https://t.co/qHvByBTxW9 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 7, 2019

En temps d'Espanyol, serà el moment de valorar la complicada situació del RCD Espanyol que acaba la jornada cuer de la classificació de Primera, a cinc punts dels llocs de salvació, després de caure dissabte al Bernabéu. Com tots els dilluns, copsarem com estan els nervis amb el director de 'Tiempo de Espanyol' Javier De Haro i Quique Iglesias ens explicarà l'última hora de l'arribada del president Chen Yansheng a Barcelona.