Augusto Lima en Esports COPE: "Saras es el mejor entrenador de Europa"

El ala-pívot brasileño Augusto Lima, que compartió vestuario con Sarunas Jasikevicius en su temporada de técnico en Zalguiris Kaunas la temporada 2016-2017, asegura en Esports COPE que el nuevo técnico azulgrana es el mejor de Europa "es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, junto con óscar Quintana. Para mi es el mejor entrenador de Europa y va a poder demostrarlo en un club donde ama los colores. Hoy no puede estar más feliz Saras".

Lima destaca el carácter del técnico lituano "Vive el baloncesco al 200%. Ha sido jugador y te entiende perfectamente y te exige. Lo vive, casi le da un ataque en cada partido. Va a dar mucha caña. Él siempre tuvo la ilusión de ir al Barça y lo ha logrado. Yo me alegro mucho por él". Y añade que será importante su compromiso personal con los colores azulgrana después de jugar en el club en dos etapas exitosas "es un sueño para él y se lo ha currado. Ha conseguido hacer campeón al Zalguiris y ha hecho buen trabajo con equipos modestos. Ahora tendrá una gran plantilla".

Ante la exigencia que tendrá en el Barcelona, con un plantel de estrellas y después de una temporada en blanco, Lima considera que el futuro es imprevisible "en el deporte nunca se sabe. Como ha pasado en esta fase final ACB, que ganó Baskonia. Tanto el Barça como el Madrid no ganaron, aún siendo unas de las mejores plantillas de Europa".

Augusto Lima tiene un recuerdo humano muy especial con Sarunas Jasikevicius porque le disculpó de jugar un partido importante con Zalguiris porque estaba a punto de nacer su hija y consideró que la vida personal es lo primero "me acuerdo de aquella rueda de prensa en que me defendió. Le tengo mucho cariño y estoy seguro que lo va a hacer increíble".

El jugador brasileño se ha despedido este mismo jueves de San Pablo Burgos, tras acabar contrato "han sido los que me han ayudado cuando salí bastante mal de Croacia. Han sido una familia que me ha ayudado tanto dentro como fuera de la cancha y me han hecho mucho mejor en todo".