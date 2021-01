"El Atlético tiene la plantilla más equilibrada y compensada"

Al primer Esports COPE de l'any, Toni Freixa parla sobre un possible pacte entre Joan Laporta i la Junta sortint del FC Barcelona per no aixecar catifes sobre la gestió dels últims anys. Freixa repassa els punts fonamentals del seu programa i avisa del perill que el club caigui en mans d'interessos externs.

➡️ Toni Freixa asegura en Esports COPE que "huele a acuerdo" entre Laporta y la Junta saliente del FC Barcelona #EleccionsFCB#FCBlivehttps://t.co/riTJUaunk1 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) January 4, 2021

Al 'Debat Esports COPE' Poli Ricón i Josep Maria Minguella analitzen el favoritisme de l'Atlético de Madrid a LaLiga i l'última jornada de Barça i Real Madrid.

Amb el director de 'Tiempo de Espanyol' Javier de Haro i Quique Iglesias analitzem l'arbitratge que va patir l'equip contra Las Palmas aquest diumenge.

En plana poliesportiva, repassem com ha anat la segona etapa del Dakar 2021 pels pilots catalans i la victòria del FC Barcelona a la final de la Supercopa de España d'hoquei patins contra el Reus.

