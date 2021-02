Asensi en Esports COPE: "Si Messi se va del Barça, le lloraremos"

El exjugador de Barça y Elche Juan Manuel Asensi ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para analizar la situación del FC Barcelona antes del partido entre ambos equipos este miércoles en el Camp Nou (19.00 horas).

Asensi, jugador del Barça durante 11 temporadas entre 1970 y 1981, ha sido muy claro hablando sobre los aspirantes a presidir el club en las elecciones del próximo 7 de marzo "Joan Laporta es el mejor candidato para enderezar el rumbo. Me decepcionaron mucho las críticas de Víctor Font a Laporta en un coloquio porque tiene que luchar con sus propias armas y no dedicarse a atacar. A Toni Freixa le conozco, me parece un candidato digno y le deseo suerte. El FC Barcelona necesita una mano dura, equitativa y directa, Laporta es el adecuado".

Juan Manuel Asensi considera que sería un drama que Messi abandone el Barça "totalmente. Es el mejor jugador del mundo, no sé cómo está aguantando con todos los palos que le están dando. Un chaval que llegó con 13 años y ha dado todo lo que ha dado, ¿por qué lo queremos matar?. Si se va, le lloraremos. Por eso Laporta puede ser el eje para sacar esto a flote".

El ex del Barça lamenta las críticas al capitán "no me explico cómo la gente puede censurar a Messi. El prestigio que le ha dado al club es enorme y al club no le pusieron una pistola para firmar el contrato. El matrimonio era perfecto hasta que han salido los que se quieren cargar a Messi y al club".

Respecto a la edad del argentino, que este verano cumplirá 34 años, Asensi piensa que no es ningún problema "ahora hemos fichado a Pau Gasol con 40 años. Messi ha estado toda la vida cuidándose para jugar al fútbol. Cristiano tiene tres años más y está hecho un fiera. Estoy muy enfadado porque Messi no se merece el trato que le están dando. A Messi le veo tan bien que parece que tenga veintitantos".

Sobre el partido de este miércoles en el Camp Nou, el futbolista ilicitano considera que "son dos equipos con mentalidad diferente. El Elche tiene que jugarse el físico para salvarse del descenso. El Barça tiene que jugarse el físico para no decaer en LaLiga y mantenerse tocando las narices al primero".

Entiende Asensi que los jugadores del Barça están acusando el vacío de poder que vive el club "a Koeman hay que darle las gracias y apoyarlo en todo porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Todo el peso no lo puede llevar el entrenador, los problemas de directiva y de club son de presidente, pero no tenemos. Pienso que debimos celebrar las elecciones antes para que no se alargase tanto esta situación". Cree Asensi que "el decaimiento del equipo viene por el vacío de poder que hay en el club2 y que "con los resultados contra el Sevilla y el PSG y si encima llega algún fallo en defensa, es normal que la mentalidad vaya decayendo un poco más. Entonces hay que animar a los futbolistas para que no decaiga del todo".