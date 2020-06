"Arthur-Pjanic és una operació econòmica brillant"

Cada dia, de dilluns a divendres, de 15.05 a 16.00 hores, Esports COPE us porta tota l'actualitat esportiva de casa nostra amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip. Escolta'ns a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al web de COPE i a les aplicacions mòbils.

Avui us expliquem que la sortida de Arthur Melo a la Juventus està cada cop més aprop, a l'espera que el club italià faci una oferta irrebutjable. Marxem cap a Valladolid per conversar amb el tècnic i exjugador del Barça Eusebio Sacristán, un dels millors coneixedors de la cantera blaugrana i que aposta clarament per Riqui Puig en lloc de Pjanic.

Al debat, Dani Senabre i Junior Minguella discrepen sobre l'operació entre el Barça i la Juventus i el seu encert esportiu.

Quique Iglesias ens porta l'última hora del RCD Espanyol que aquesta nit se la juga al Benito Villamarín contra el Betis (22.00), amb Raúl de Tomás, però sense els dos centrals titulars Espinosa i Cabrera, sancionats.

Repassem amb Joaquín Bacigalupo l'impotant victòria del Girona contra el Numancia a Montilivi que torna l'equip grana a la cinquena posició de la classificació.

Amb Albert Díez, entrevistem el jugador de MoraBank Andorra Guille Colom per parlar sobre la sorprenent victòria contra el Real Madrid en el partit de celebració del cinquantè aniversari del club.

Juan Arias ens explica les cinc baixes confirmades al Barça de futbol sala després de l'eliminació a quarts de final del playoff exprés de la Liga Nacional.