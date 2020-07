Arnau Baqué a Esports COPE: "L'Espanyol necessita desfer-se de totes les persones responsables del descens"

L'excandidat a la presidència del Espanyol Arnau Baqué ha dit a Esports COPE que la presidència de Mr. Chen és un "model fallit. El model de Mr. Chen no funciona amb aquesta presa de decisions a 10.000 quilòmetres. A banda del cinquè descens de la història que es consumarà, el drama va més enllà perquè tenim un model erroni. No hi ha persones representatives que pugui assessorar el president. Queda Carlos García-Pont, que sembla relegat i la decisió de destituïr Abelardo sembla que el va agafar a contrapeu".

Baqué té clar quina seria la solució "m'agradaria que el club tornès a mans de l'espanyolisme". Però sap que és complicat accedir al president "l'únic que mantè una mica de contacte amb el búnquer de Mr. Chen és Sánchez-Llibre, que li va vendre les accions. És complicat dir-li a una persona que té el 99% de les accions del club què és el que ha de fer".

L'activista perico considera que "el descens és un fracàs. S'han invertit molts milions i el model continúa sent fallit. L'Espanyol necessita canvis importants en l'estructura tècnica i en l'estructura general. No m'agrada que segueixi Rufete. Hi ha molts responsables de la situació actual, però ell surt a totes les fotos. L'Espanyol necessita un canvi dràstic i desfer-se de totes les persones que han estat responsables d'aquesta situació".

En quant a la possibilitat que Mr. Chen cedeixi el seu poder, Baqué ho veu complicat "veig difícil que Mr. Chen faci un pas al costat. És una persona molt hermètica, que no ha après gaire de l'Espanyol".

Arnau Baqué també lamenta que el descens de l'equip pugui consumar-se precisament al Camp Nou aquest divendres "fa molt de mal. Encara que el descens es una cosa que es va païnt des del dia del Llevant. Ja vem veure que l'equip estava mort. Però baixar al Camp Nou fa mal, per això és més inexplicable la derrota contra el Leganés".