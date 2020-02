Aritz Aduriz: "Estamos un poco hartos del ver a Barça y a Madrid ganarlo todo"

Aritz Aduriz fue uno de los protagonistas de la gala de los Premios Panenka celebrada este lunes en la antigua fábrica de Estrella Damm de Barcelona. El delantero del Athletic recibió el premio "Antonín de Honor", por su dilatada carrera como futbolista, mientras David Villa fue galardonado con el "Antonín Especial", por su compromiso social y promoción de valores positivos.

Aduriz, con 39 años, sueña con ganar la Copa del Rey con el club de su vida. El delantero se refirió a la eliminación de los dos grandes en la competición del KO y considera que eso le da aún más valor "estamos un poco hartos de ver a Barça y a Madrid ganarlo todo". El goleador bromeó sobre la posibilidad de fichar por el Barça que está buscando un 9 "ya no estoy para esos trotes". Y se manifestó totalmente partidario del VAR "me encanta el VAR, estoy seguro de que irá mejorando cada día. Aporta más acierto que lo contrario. A mi me hace estar mucho más tranquilo. No hay ningún tipo de duda, es una tecnología buenísima"

Durante la gala, celebrada en , se hizo entrega de todos los premios, tanto los escogidos por el equipo de la revista Panenka como las menciones votadas por el público a través de la página web oficial.

El entrenador Marcelino García Toral recibió el premio "Antonín del Año" por su trabajo al frente del Valencia durante la temporada 2018-19, en la que venció en la final de la Copa del Rey al Barcelona por 1-2, conquistando su primer título oficial en 11 años.

El extécnico valencianista señaló que su futuro profesional puede estar fuera de España la próxima temporada "mi mente no estaba preparada para entrenar de forma inmediata. Esperamos y deseamos tener un buen proyecto para la próxima temporada, hay muchas posibilidades de que sea fuera de España. Me ilusiona y es todo un reto".