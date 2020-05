Ariedo Braida: "Lautaro y Pjanic son perfectos para el Barça"

El ex asesor de fútbol internacional del FC Barcelona, Ariedo Braida, opina sobre los dos objetivos del club azulgrana en el próximo mercado de fichajes "Lautaro y Pjanic son perfectos para el Barça". Sobre el delantero argentino del Inter de Milán asegura "me gusta mucho. Tiene calidad, talento, goles. Tiene el perfil para jugar en el Barça. Es muy bueno. Es joven y puede progresar mucho".

Braida, que fue director deportivo y director general del Milan entre 1986 y 2013, habla sobre las posibilidades que tendrá el Barça de cerrar la operación con el Inter "es factible, sí. Pero esta pandemia ha hecho un gran daño a toda la sociedad, incalculable, y los negocios en el fútbol se pueden resentir. En septiembre o en octubre dicen que será un desastre". Añade que el club azulgrana puede intentar un intercambio de jugadores "el Barça tiene jugadores muy buenos. Semedo también me gusta mucho. Arthur es otro un jugador de primer nivel, ahora que suena para la Juventus".

Sobre el otro gran objetivo, el serbio de la Juventus Pjanic, Ariedo Braida opina "tiene perfil de Barça. Es un jugador con un perfil como Xavi o Iniesta. No es Xavi o Iniesta pero tiene mucho toque y mucha inteligencia. Tira las faltas muy bien. Es muy bueno, con mucha técnica y muchas virtudes. Él y Lautaro son perfectos para el Barça". También comenta los posibles intercambios de jugadores con el club turinés, en especial el caso de Arthur "lo he visto en la prensa pero no sé si se hará. Se habla de Semedo y de Junior Firpo como intercambio. No me sorprende que esté el brasileño". Y añade "no se habla de otros jugadores. Yo he estado en el Barça y he visto a tres chicos que tienen mucha calidad y mucho nivel, también de un gran perfil: Riqui Puig, Collado y Monchu. Tienen mucho nivel y talento".

Braida llegó al Barça en 2015 como asesor de fútbol internacional, firmando después una renovación de contrato como asesor presidencial. La marcha de Pep Segura en 2019 acabó siendo la suya. El italiano cree que el mundo del fútbol cambiará "todos los grandes clubes, sea el Barça, el Milan, la Juventus o el Real Madrid, necesitan fichar a grandes jugadores pero a la vez cuidar su economía. Habrá que tener en cuenta la plusvalía porque los clubs generarán muchas deudas y tendrán problemas. Menos dinero y muchos más gastos". Y continúa "el Barcelona, por lo que he leído en la prensa, dejará de cobrar unos 200 millones. Eso es mucho dinero con una masa salarial tan alta. Suerte de la televisión, que paga.Es época de los trueques.

También se mestra pesimista en cuanto al retorno de Neymar al Barça "él siempre estará en equipos grandes porque lo tiene en su ADN. Es un gran jugador, pero esto del coronavirus lo ha complicado todo. Es un crack que, además, tiene una buena amistad con Messi y con Piqué".