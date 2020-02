"Aquí no se entendió la salida de Valverde del Barça"

El ex jugador del Athletic Andoni Goikoetxea, ahora embajador del club, ha analizado en Esports COPE el próximo partido del Barça, el jueves en San Mamés, donde los de Setién se juegan el ser o no ser en la Copa del Rey.

El actual embajador del Athletic explica que la salida de Ernesto Valverde del Barça fue incomprensible para la afición vasca “la gente no entendió absolutamente nada. Pudo tener sus críticas pero es un entrenador muy querido en Bilbao, siempre ha sido muy discreto en sus declaraciones y su salida del Barça no se ha visto bien aquí. Ya se sabe cómo funciona el tema de los entrenadores”.

Goikoetxea coincidió con Quique Setién como jugador en el Atlético de Madrid y destaca las dificultades que se va a encontrar en el banquillo del Barça “Setién es muy buena persona. Ahora está en un lugar de máxima exigencia dónde se le va a pedir no sólo buen fútbol sino buenos resultados”. Al mismo tiempo, destaca que Setién necesita tiempo “no es fácil entrar rápido y que la gente vea lo que él quiere de los jugadores. Seguro que intentará acoplarse y a medida que vayan pasando partidos, la gente le irá conociendo mejor”.

Andoni Goikoetxea avisa que el Athletic irá con todo en la Copa “seguro que va a ser un partido muy tenso y muy duro porque el Athletic no va a regalar absolutamente nada”. Además recuerda que el último precedente fue para los locales “todos nos acordamos del partido de Liga con el gol de bolea de Aduriz en el último minuto. El Athletic puede ganar a cualquiera. La mentalización del equipo es para una final anticipada porque pasando, se pueden meter en la final”.

El ex jugador del Athletic considera que el Barça no puede lamentarse por la falta de efectivos que tiene ahora Setién “el Barça no puede poner como excusa la plantilla corta. Los equipos modestos sí, pero el Barça o el Madrid no pueden quejarse”. Asegura que ha visto poco del Barça de Setién pero que la primera parte contra el Levante le dejó buenas sensaciones “me encantó el primer tiempo contra el Levante con mucha posesión y muchas ocasiones”.