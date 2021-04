Antonio Hidalgo: "Som conscients del que ens juguem"

L'entrenador del Sabadell Antonio Hidalgo ha comparegut en roda de premsa abans del partit que l'equip juga aquest divendres a Fuenlabrada (19:00 hores).

El tècnic del conjunt vallesà destaca la importància del partit "som conscients de la situació i del que ens juguem. Hem tingut setmana curta per preparar partit i hem de donar la nostra millor versió per guanyar el partit".

El Sabadell és penúltim a la classificació, a tres punts de les posicions de salvació, i el míster no vol mirar enrera respecte els punts que s'han deixat escapar "no és moment de pensar en el passat i els punts que no han arribat, és moment de pensar en el present. Ara toca estar centrats completament en el Fuenlabrada".

Antonio Hidalgo segueix confiant en el seu equip per intentar aconseguir la salvació en les vuit jornades que queden per disputar-se "confio molt en els meus jugadors. Veig la dedicació i la seva implicació en l'equip i em genera encara més confiança".