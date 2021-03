"Si ve Wijnaldum li treurà minuts a Ilaix Moriba"

Aquest dijous repassem com ha estat l'emotiva presentació de Pau Gasol com a nou jugador del FC Barcelona. Albert Díez ens explica que s'ha de veure si el pivot viatja amb l'equip demà per la sèrie de tres partits fora de casa que ha de disputar el conjunt de Saras Jasikevicius.

Analitzem la situació d'Ansu Fati, que es dona dues o tres setmanes per decidir si es torna a operar, i també de Coutinho, amb un quist al genoll que el molesta per treballar.

Jose Luis Gil ens explica com han anat els compromisos internacionals pels jugadors del Barça que es troben concentrats amb les seves seleccions i Minguel Ángel Díaz ens porta l'última hora de la selecció espanyola que juga aquest dijous contra Grècia esperant el debut del blaugrana Pedri.

En temps de debat parlem amb Dani Senabre i Ferran Correas sobre la lesió d'Ansu Fati i la necessitat del Barça de fitxar Depay i Wijnaldum.

