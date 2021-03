Ansu Fati ha rebut els ànims de Joan Laporta a la Ciutat Esportiva

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha passat aquest matí per la Ciutat Esportiva i allà ha rebut els ànims del president Joan Laporta que ha dit a Cuatro "li estem donant ànims perquè es recuperarà molt bé".

�� @OscarMingueza a Esports COPE



��️ "Ansu no ha de forçar, encara que hagi d'estar 3 o 4 mesos sense jugar per recuperar-se bé"



��️ "He de tornar la confiança que em dóna Koeman"



��️ "Sempre he vist a Messi molt implicat amb l'equip" #FCBlivehttps://t.co/bJehy0WL17