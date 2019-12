Angoy: “Messi marca la diferencia a años luz”

Como cada año antes del clásico, ex jugadores de FC Barcelona y de Real Madrid se reúnen en el Desafío Nacex Barça-Madrid para disputar partidos solidarios en el Real Club de Golf El Prat, en Terrassa. Muchos de ellos han dado su opinión sobre el clásico en el micrófono de Cope de Víctor Navarro.

Jesús Mariano Angoy, ex portero del FC Barcelona, ha destacado que la figura de Messi puede ser determinante en este tipo de partidos “Messi marca la diferencia a años luz”. Además, Angoy pide tranquilidad “debe primar el partido y no hay que dudar de las fuerzas del orden”.

Dani García Lara lamenta que se hable más de seguridad que del clásico “cuando hablas de esas situaciones alimentas que se den más. Como deportista me gustaría que se hablase más del fútbol”. El ex de Barça y de Real Madrid no se atreve con un pronóstico “quizás el Barça por jugar en casa tiene más opciones”.

Sergi Barjuan espera un buen espectáculo en el clásico “los dos equipos han encontrado el nivel óptimo y veremos un buen partido” y añade “cuando el pequeñito Messi se encuentra a gustito hay más posibilidades de ganar”. Sobre la seguridad del clásico, el exjugador del Barça señala que los responsables son los que decidieron aplazar el cásico que debía disputarse el 26 de octubre “al aplazarlo han provocado esta situación, lo han querido así. El momento de jugarlo era cuanda estaba fechado. Ahora, han tenido más tiempo para pensar si hay alguien que quiere interrumpirlo”

Miguel Ángel Nadal valora cómo han mejorado los dos equipos desde el inicio de la temporada “a pesar de que tiene bajas, el Madrid llega en un buen momento”.