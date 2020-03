Ángel Cappa en Esports COPE: “Messi no puede ser mago todos los partidos durante 15 años”

El técnico argentino Ángel Cappa ha valorado en Esports COPE la actuación de Leo Messi en el clásico después de que el capitán azulgrana volviese a quedarse sin marcar “Messi no puede ser mago todos los partidos durante 15 años. Tuvo dos ocasiones y si hubiese estado inspirado hubiese marcado dos goles. No fue el mejor partido de Messi, pero estamos equivocados si queremos que sea un jugador extraordinario todos los partidos”.

Sobre la polémica de la falta de calidad en la plantilla del Barça para acompañar a Messi, Cappa no está de acuerdo “está bien rodeado, todos son jugadores de selección”. Y añade que no ve ningún problema de entendimiento con Griezmann “a veces se encuentran y otras no. Si la jugada del clásico que Griezmann se la deja atrás acaba en gol, diríamos que sí hay química. Con Messi juega todo el mundo porque es un genio, no hay manera de no adaptarse”.

Sobre la polémica con el comportamiento de Eder Sarabia “es el ventajismo de la prensa que estaba esperando la derrota del Barça para decir que Sarabia se mete mucho. Sarabia siempre hizo lo mismo desde que está con Setién. Hay segundos que son más capaces que el primer entrenador y otros sólo sirven para repartir los petos”. La reacción de los jugadores “el jugador cuando está jugando no mira ni ve a los entrenadores. A veces es producto de los nervios o de la demagogia para que la prensa destaque su actitud. Es ridículo lo que hacen los entrenadores”.

Ángel Cappa, invitado por el FC Barcelona esta semana para charlar con los entrenadores de La Masia, defiende la figura de Quique Setién y lamenta la falta de paciencia “hay que darle tiempo a Quique Setién”. La apuesta del técnico azulgrana por Arturo Vidal, un jugador que no se corresponde con su filosofía, tampoco le parece extraña “seguramente estará buscando hasta encontrar la idea que más se acomode a las características de los jugadores. Eso es una búsqueda que necesita tiempo. No se puede vivir en la cultura de lo inmediato porque no se puede construir nada”.

El ex ayudante de Valdano en el Real Madrid considera que la victoria blanca en el Bernabéu fue justa “el Barcelona se desorientó por completo en el segundo tiempo. El Madrid le metió el equipo encima y fue merecido el triunfo porque el Barcelona ni apareció”.

Cappa considera que el Barça y el Madrid siguen siendo favoritos a la Champions aunque “el Madrid lo tiene muy complicado. Si bien el City no tiene jugadores descollantes, sí que es un equipo que hace goles. El Barça lo tiene mejor porque el Nápoles es un equipo menor y habiendo mancado allí lo tiene todo de cara”. Sobre las opciones del Barça el argentino asegura “yo creo que sí es uno de los grandes favoritos. ¿Qué otros hay? El Liverpool perdió con el Atlético, también podría estar la Juve aunque no me guste y el Bayern”.