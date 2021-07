Andreu Plaza: "Estamos contentos de cómo hemos acabado"

El entrenador del Barça, Andreu Plaza, aseguró tras ganar el título de Liga frente al Levante (2-2, 5-4 en los penaltis) que se va del club "contento" de cómo ha acabado su etapa, con este triunfo en el Palau Blaugrana.



"Hay que valorar mucho la fe del equipo, la tranquilidad para intentarlo al límite del partido y al límite de la prorroga, y luego una poca de fortuna en los penaltis, que siempre es así", valoró el técnico en los micrófonos de Barça TV.



Plaza dijo estar "muy orgulloso" de su equipo, después de ganar la Liga tras tres finales perdidas en una temporada "muy difícil de soportar" por la pandemia de covid-19 y la cantidad de partidos jugados.



"Quizás nos ha faltado algún título más, porque hemos perdido tres finales. La más clara para mí fue la Liga de Campeones, que se nos escapó quizás con un poco de mala suerte", explicó el técnico tras su último encuentro en el Palau después de cinco temporadas.



"He sido muy feliz. He cumplido el sueño de cualquier entrenador estando en este banquillo. Agradezco a toda la gente que me ha dado su apoyo", se despidió Plaza, antes de asegurar que no se va "con ningún tipo de nerviosismo", sino "muy contento".

El Barça ha conseguido ser campeón de Liga en las cuatro secciones profesionales, a excepción del fúbtol. El básquet, el balonmano, el futbol sala y el fútbol femenino han sido los mejores en la competición doméstica.