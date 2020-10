Andreu Plaza a Esports COPE: "Estem preparats i només pensem a guanyar divendres"

L'entrenador de FC Barcelona atén Esports COPE abans d'afrontar la Final Four de la Champions de futbol sala a partir d'aquest divendres. L'equip blaugrana debuta a semifinals contra el KPRF de Rússia. Andreu Plaza assegura que no es volen queixar pels canvis de calendari i que "estem preparats".

També es juguen el bitllet per la Champions de la propera temporada "només volem pensar en guanyar divendres".

El tècnic explica que "el ritme és diferent al que tindríem a l'abril i hem de ser intel·ligents per no deixar-nos portar per les emocions".

Assegura que han après de l'ensopegada a la lliga el passat cap de setmana "potser ens hem adonat que amb el plantejament de dissabte no hi havia prou i menys amb un partit d'aquest nivell".