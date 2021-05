Andrés Iniesta. "Estoy motivado para seguir haciendo crecer este club"

Andrés Iniesta ha renovado por el Vissel Kobe por dos temporadas más, con lo que el jugador de 37 años sigue vinculado al club japonés donde inició su aventura fuera del Barça "hace tres años empezamos en Tokio este apasionante reto. Para mí era un paso muy importante y para mi familia".

En la rueda de prensa de presentación del acuerdo, Iniesta ha asegurado que "hemos pasado momentos duros pero también hemos conseguido los dos primeros títulos de la historia de nuestro club. Hemos disputado por primera vez la Champions asiática y eso para mí ha sido muy especial".

El ex del Barça quiere colgar las botas en el club japonés "jugar al fútbol no es algo eterno, ya me gustaría porque a día de hoy es dónde más disfruto. Este proyecto cambió mi vida y la de mi familia y mi carrera futbolística la quiero terminar aquí y mi vinculación con este proyecto espera que vaya más allá del fútbol". El compromiso de Iniesta cuando fichó por el Vissel Kobe también incluyó negocios personales a través sus bodegas.

Iniesta ha agradecido el cariño que ha recibido por parte de la gente del Vissel "desde el primer día que llegué me han hecho sentir uno más, mostrándome su respeto y su cariño cada día. Seguir vinculado a Vissel Kobe y al proyecto de Iroshi Mikitani me hace mucha ilusión. Siempre he valorado el sentirme querido por encima de otras cosas. La motivación que me trajo a Japón la sigo manteniendo y me hace mucha ilusión seguir escribiendo juntos la historia de este club".

El centrocampista asegura que "lo más importante es la confianza que siguen teniendo en mí. Me siento con mucha motivación para seguir haciendo crecer el club. Es un día muy feliz, lo que más me preocupa es seguir dando lo mejor de mí, cuidándome como lo hago y estoy seguro que en el tiempo que viene por delante podremos hacer las cosas muy bien".

Iniesta se ha mostrado optimista de cara al futuro "los aficionados y periodistas serán los que dirán lo que yo dejo aquí en Japón cuando me ven jugar. Soy una persona que no se conforma con pequeñas cosas y creo que el futuro nos depara cosas importantes. Seguiré dando lo mejor de mí dentro y fuera del campo".

El jugador de Fuentealbilla ha querido "mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a todos por la situación que estamos viviendo. Mandar energía porque juntos lo vamos a superar".