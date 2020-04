Andrés Iniesta dice que echó de menos "ciertas cosas" en el trato de la directiva del FC Barcelona

Andrés Iniesta está promocionando el documental sobre su vida que va a estrenar Rakuten TV. Entre otras entrevistas, en la que ha concedido al diario El Mundo, deja entrever que su relación con la directiva de Josep Maria Bartomeu no fue la mejor y que eso influyó en su salida del FC Barcelona a final de la temporada 2017-18.

Iniesta explica una frase del documental que se refiere a esa salida prematura del club de su vida "en las relaciones, si no hablas las cosas, llega un momento en que no tiene vuelta atrás". El excapitán del Barça concreta "en el contexto de mi salida del Barça, creo que la frase es muy explícita, muy real. Se suele decir que le das valor a las cosas cuando las has perdido", Iniesta añade que las dos partes deben dar valor a las cosas "lo importante es darle valor a las cosas cuando las tienes, y que eso sea recíproco. Pero bueno, esas cosas pasan, y lo hacen por varios motivos. No porque uno sea mejor que otro, porque una parte tenga la culpa o no".

Cuándo le preguntan si echó de menos algo de cariño por parte del club, Iniesta es claro "en mi fuero interno, eché de menos ciertas cosas, y en esa frase de la que hablamos se dice mucho. Indepedientemente de eso, la decisión que yo tomé fue la que sentía que tenía que tomar".

Iniesta habla del mundo del fútbol y asegura que no ha tenido ningún enemigo "evidentemente hay gente con la que no he empatizado o que en un momento determinado te has dado cuenta de que no lo quieres cerca de tí en ningún caso".

El jugador del Vissel Kobe también hace una profunda reflexión sobre los valores en la vida "el dinero y la fama no sirven de nada, pero... ¿sabes qué pasa? Que es difícil que alguien que no tiene todas esas cosas que yo tengo, comprenda que yo diga que no sirven de nada el dinero y la fama. Pero es verdad que, aunque tengas todo lo del mundo, si estás vacío por dentro... Las personas, da igual el dinero, tenemos los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas alegrías... Y ahí todos estamos cortados por el mismo patrón. Todo lo demás son accesorios. Evidentemente, los que tenemos los privilegios tenemos que saber aprovecharlos, y estar agradecidos por tenerlos, pero el trago que pasé lo pasé como persona, no lo pasé mejor o peor por tener más o menos dinero".