Andorra juega en pleno escándalo con Ildefons Lima

Andorra juega este martes en Islas Feroe partido del Grupo D de la Liga de las Naciones con un gran cisma abierto en la selección. La Federación ha expulsado al jugador más longevo del combinado andorrano después de más de 22 años como internacional, Ildefons Lima.

El histórico central, que cumplirá 41 años en diciembre y se mantiene en activo en el Inter Escaldes de su país, en su condición de presidente de la Asociación de Futbolistas Andorranos protestó por los protocolos impuestos por la Federación en relación a la lucha contra el coronavirus en el país y el presidente de la Federación Félix Álvarez ha decidido expulsarle.

En las últimas horas, Ildefons Lima ha expresado su indignación a través de las redes sociales "seguiré luchando para defender a Andorra en el campo porque nadie puede estar por encima de las leyes, los estatutos o la constitución para decidir quién puede representar a un país y los méritos deportivos han de ser el único motivo para ir o no... cierto @Esports_Govern?", ha escrito en Twitter dirigiéndose directamente a las autoridades del país.

Lima ha recibido el apoyo implícito de la FiFPro, la asociación mundial de futbolistas, dispuesta a tomar partido en el oficialmente en un asunto que supone un escándalo para el Principat.

