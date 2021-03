Álvaro Vadillo: "Cada vez tengo mejores sensaciones"

Después de casi tres meses de baja por una lesión que el club no concretó, Álvaro Vadillo ha pasado página "cada vez estoy contando con más minutos, eso es lo que vale. También me estoy entrenando y lo estoy poniendo todo de mi parte, y con buenas sensaciones. Tuve una lesión que me paró un poco al principio de la temporada, pero ya estoy dispuesto a ayudar al equipo”, asegura el jugador del RCD Espanyol que ha atendido a los medios del club.

El extremo trabaja con el equipo preparando el partido del próximo viernes contra el Oviedo y sin querer echar leña al fuego sobre la última polémica arbitral “en Gijón merecimos los tres puntos, pero si no se puede ganar, tampoco perder. Ahora viene otro gran rival, en casa nos tenemos que hacer fuertes para conseguir el objetivo, y vamos a por ello”.

�� ¡AFTER WORK con @Alvaro_Vadillo! ��️ "Sabemos la camiseta que representamos y somos conscientes de la dificultad de la categoría. El viernes tenemos un partido muy importante. Estoy poniendo todo de mi parte y cada vez tengo mejores sensaciones, quiero ayudar al equipo"#RCDEpic.twitter.com/0rVZaeACO9 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 3, 2021