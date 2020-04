Álex Talavera a COPE: "No vemos una Segunda B con 98 equipos en ningún caso"

La Federación Catalana de Fútbol ha mantenido este miércoles y jueves reuniones con los clubes catalanes de Segunda B y Tercera División para discutir la fórmula que deben adoptar para finalizar la competición en las categorías no profesionales del fútbol.

Después de las directrices marcadas por el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, se considera que se podría dar por finalizada la fase regular de las competiciones y disputar tan sólo un playoff de ascenso. En el caso de los descensos, no se produciría ninguno y se ampliaría el número de equipos en cada categoría.

En el caso de la Federación Catalana de Fútbol, el presidente Joan Soteras se reunió con los diez equipos catalanes del Grupo III de Segunda B, además del Andorra de Piqué, para debatir las fórmulas.

Después de una reunión de dos horas, quedó claro que existe una división entre los clubes a la hora de decidir quiénes jugarían la fase de ascenso a Segunda B. La mayoría de clubes están deacuerdo en que deberían ser los cuatro primeros clasificados hasta el momento que se detuvo la competición. En el caso del Grupo III serían el Barça B, el Cornellà y el Sabadell. Pero existen algunos clubes como el Lleida Esportiu y el Olot, quinto y séptimo clasificado, que consideran que sería más justo un playoff enfrentando a los ocho primeros clasificados.

En lo que parecen coincidir todos los clubes es en que no se produzcan descensos, pero no ven con buenos ojos que la Segunda B se amplíe de los 80 equipos actuales hasta 98 participantes. En este sentido, el presidente de la UE Cornellà Álex Talavera, explica a la Cadena COPE que "no vemos una Segunda B con 98 equipos en ningún caso". El club del Baix Llobregat es uno de los muchos que ha debido presentar un ERTE para sus trabajadores ante la crisis del coronavirus.