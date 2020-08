Álex Márquez: "Nuestro objetivo es seguir entendiendo la categoría de MotoGP"

El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), debutante en la categoría de MotoGP, afronta este fin de semana en el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull de Spielberg "un nuevo desafío, pero ser un debutante significa enfrentarse a todos los retos y aprender".

"Nuestro objetivo para el fin de semana es seguir entendiendo la categoría de MotoGP e ir reduciendo las diferencias con los de delante", explica en la nota de prensa del equipo Repsol.

"Este fin de semana disputaremos la segunda de las tres carreras consecutivas y será la segunda vez que tenemos más de una cita en el mismo circuito", recuerda Alex Márquez.

"En Jerez, tener dos pruebas seguidas nos benefició bastante, así que las de Austria serán dos carreras interesantes y parece que todo apunta a que lloverá, así que tendré que adaptarme a la RC213V en mojado", señaló el pequeño de los hermanos Márquez.

