Àlex Delmàs a Esports COPE: "Dest és un lateral ideal pel Barça"

El tècnic Àlex Delmàs destaca a Esports COPE la valentia de l'entrenador del Barça amb l'equip que va treure al partit d'ahir a Kiev "crec que Koeman va ser valent. Tenia més a perdre que a guanyar amb aquesta aliniació. És una càrrega de bateries important per tots".

Delmàs destaca que una de les claus de l'equip van ser les recuperacions de pilotes de jugadors de les línies davanteres "el Barça va recuperar molt adalt, una qüestió important".

Analitzant les actuacions individuals dels jugadors, Delmàs ho té clar "Mingueza és un dels noms propis pel debut, però em quedo amb Pedri i Dest".

Especialment interessant li va semblar el partit del lateral holandés "Dest és un lateral integral, ideal per un equip que vol dominar. S'ha de fitxar sempre el jugador que et va millor per la teva manera de jugar i Dest ho és. És un lateral que pensa com un extrem, em sembla un avió per banda i un jugador amb uns fonaments tècnics magnífics. Ara haurem de veure com Koeman combina Dest amb Dembélé o si decideix canviar el panorama de la banda dreta".

Delmàs considera que la cantera del Barça es va reivindicar ahir "la conclusió que deixa el partit d'ahir: davant del dubte, juga-te-la amb algú de la casa. Només s'ha d'anar a buscar fora un factor diferencial".

Respecte a un altre nom propi de la nit, Delmàs considera que "s'ha de veure Mingueza amb continuïtat, té mancances i és jove, però va demostrar que el pes de la pilota no l'afecta, que té bona sortida, bona col·locació i va demostrar que la línia ha de ser aquesta".

També va ser titular al costat de Pjanic Carles Aleñá amb molt bones sensacions "Aleñá va fer un partit explèndid. Tenint en compte la seva inactivitat, per tots aquells que l'acusen de ser massa horitzontal els demano que revisin el partit perquè fa alguna passada interessant. És un jugador que aporta molt treball. Com Mingueza, ha passat per totes les categories inferiors al Barça".