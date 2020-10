Álex Abrines a Esports COPE: "Afecta una mica la dimissió de Bartomeu, però intentem desconnectar"

El jugador del FC Barcelona Álex Abrines ha estat protagonista als micròfons d'Esports COPE i ha valorat la dimissió de Josep Maria Bartomeu i els dies convulsos que viu el club "afecta una mica, però intentem desconnectar. Suficient tenim a pensar en els nostres partits com per posar més pressió".

Abrines no ha volgut aprofundir en la decisió del expresident "nosaltres no li donem més importància de la que té, estem aquí per treballar i jugar a bàsquet". I afegeix sobre Bartomeu "el coneixia de veure'l quan venia la Palau, però no hi tenia més relació".

Álex Abrines s'ha referit a la derrota de l'equip aquest dimarts a la pista d'UCAM Murcia "tampoc és excusa però ahir teníem un desgast físic que el Murcia no tenia. No pot tornar a passar el que va passar a la primera part. No vam sortir amb la intensitat necessària".