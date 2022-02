Aleix Vidal a Esports COPE: "És un bon moment per canviar la dinàmica"

El jugador de l'Espanyol Aleix Vidal, amb passat blaugrana, ha parlat amb Esports COPE abans de tornar a enfrontar-se al seu exequip "són partits especials, és un bon moment per canviar la dinàmica de les últimes setmanes".

Aleix Vidal no comparteix la sensació de l'entorn, que pateix per si l'equip torna a baixar a sagona "personalment no. Qualsevol que li preguntis t'haguès signat estar on estem ara. Hem pujat aquest any i teníem una dinàmica bona aprop d'Europa. Estem a 9 del descens i no és una situació crítica. Els que estan en situació crítica són els que estan en descens".

L'exbaugrana considera que el partit contra el Barça serà complicat perquè "ells estan en una bona dinàmica i no serà fàcil" i afegeix que espera tenir més sort amb l'arbitratge que en el derbi al Camp Nou "el millor pels àrbitres és passar desapercebut. Nosaltres vem tenir la mala sort que el partit d'anada van xiular aquella jugada".

Aleix no oblida el penal que li van xiular fa uns dies contra el Betis "si a principi de temporada ens diuen que ens fiquem les mans darrera i després passen aquestes coses, és normal que et cabregis"