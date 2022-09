Aleix Garcia a Esports COPE: "Això del VAR no sé com funciona"

El jugador del Girona Aleix Garcia ha passat per Esports COPE per valorar l'inici de la temporada i s'ha referit a la jugada polèmica de l'últim partit contra el Betis en que l'àrbitre no va voler contrastar amb el VAR el penal que va permetre els andalusos capgirar el marcador i acabar imposant-se per 2 a 1.

Aleix ha lamentat la situació viscuda al Benito Villamarín "això del VAR no sé com funciona, sincerament. L'àrbitre ho va veure molt clar i crec que no va voler ni escoltar l'opinió del VAR. Són decisions de l'àrbitre que nosaltres no podem canviar. L'equip es va refer, va seguir lluitant i crec que el partit el va dominar el Girona de principi a final".

El migcampista d'Ulldecona es resigna a viure aquest tipus de situacions "passa en molts partits, de vegades no sabem com el VAR interpreta les jugades, però l'àrbitre mana i s'ha d'acceptar".

Míchel ha rebut una sanció de dos partits per les seves queixes a l'àrbitre al final del partit i es perdrà els duels contra Real Sociedad i Atlético de Madrid "serà una absència molt important. Ell és el guia de l'equip", asegura Aleix.

L'equip ha sumat set punts en les primeres sis jornades i està onzè a la classificació. Tot i això, el jugador del Girona creu que encara podrien estar millor "hi ha partits que mereixíem més, altres que mereixíem menys. El dia del Valladolid com a mínim merexíem un empat i també contra el Betis, més que una derrota". I afegeix "hem començat millor que la temporada passada, però encara tenim marge de millora".

Per Aleix, la clau del bon inici de temporada és mantenir el bloc "sabem la idea que té el míster. Tenim un bloc molt compacte de la temporada passada i els que estan arribant s'han adaptat be". Les bones sensacions que transmet l'equip es tradueixen en il·lusión "estic convençut que l'equip anirà cap amunt. Sense perdre de vista l'objectiu del club, però si seguim així crec que podrem fer coses bones".