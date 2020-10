Albert Bosch a Esports COPE: "Arribem amb expectatives molt altes i mirarem de competir"

El català Albert Bosch és l'ajudant de Serhiy Rebrov a la banqueta del Ferencváros, el rival del Barça aquesta nit en l'estrena de la Champions al Camp Nou (21.00 hores).

Bosch ha explicat a Esports COPE que es tracta d'una Champions molt especial per ells perquè al mateix grup també està el Dinamo de Kiev on tenen vells coneguts "bastant especial per mi i pel míster, ell va jugar allà pràcticament tota la carrera i jo també conec molts jugadors allà, alguns joves que ja estan al primer equip".

El Ferencváros hongarès ha aconseguit classificar-se per la fase de grups de manera molt treballada "no ha estat gens fàcil perquè la classificació funciona per coeficients de UEFA i la lliga hongaresa té coeficient més baix. Nosaltres com a club també perquè en els últims cinc anys no havíem estat a competició europea, només l'any passat a l'Europa League. Per això has de competir contra campions de d'altres lligues potents com el Celtic de Glasgow o el Dinamo de Zagreb, que hem hagut de superar".

Davant la visita del seu equip al Camp Nou, Albert Bosch assegura que arriben amb "expectatives molt altes com sempre, mirarem de competir i veurem com va el partit". El Ferencváros no té cap lesionat i ha viatjat a Barcelona amb tota la plantilla.

El segon entrenador de l'equip hongarès explica que tot i la pandèmia, a Hungria juguen amb públic "no hi ha cap restricció, fins i tot juguem amb el 100% d'aforament. A l'inici de temporada la federació hongaresa va decidir que la situació estava sota control i es podia permetre. Però a Champions només es permet el 30%".

Albert Bosch explica com juga el rival del Barça "l'equip està confeccionat per combinar i per atacar perquè la lliga honaresa ho requereix, els equips se'ns tanquen a darrera i a través de la posesió de pilota dominem els partits. Però en el context de competició europea de vegades els rivals et prenen la pilota i has d'adaptar-te a la situació".

Sobre els canvis que ha experimentat el Barça amb Koeman, Albert Bosch considera que encara és aviat per valorar-ho "l'entrenador encara està intentant transmetre els seus conceptes de joc. Sí que ha variat el sistema, però això només és una estructura de partida, però després s'adapta i és molt dinàmica. L'important és quines dinàmiques hi ha com si els pivots baixen a ajudar a la sortida de pilota i si els extrems van per dintre o per fora".