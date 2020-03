Ajornada la final de la Copa Catalunya Absoluta entre la UE Llagostera i el CE L'Hospitalet

La Federació Catalana de Futbol ha anunciat aquest dijous que ajorna la Final de la Copa Catalunya Absoluta que havien de disputar l'1 d'abril la UE Llagostera i el CE L'Hospitalet a l'Estadi Olímpic de Terrassa, amb motiu de les mesures extraodinàries pel COVID-19.

De la mateixa manera, l’FCF també informa de la cancel·lació de la Jornada de Futbol Femení de l’1 de maig a tota Catalunya, pels mateixos motius de força major i considerant com a prioritat principal la protecció de la salut de tots els federats i federades.

El president de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras considera que si es pot reprendre la competició a mitjans de maig, es podrien completar totes les lligues. Han estat dies de reunions aquesta setmana per mirar d'actualitzar la situació del futbol català en plena crisi del coronavirus amb tots els partits suspesos en totes les cateories.

Dimecres es va produir una tele-trobada entre tots els presidents de les federacions territorials i el president de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales. En la mateixa línia que el responsable del futbol espanyol, Joan Soteras considera que les competicions podrien allargar-se fins a juliol o agost amb l'objectiu de completar-les. No li preocupa el fet que els contractes d'alguns futbolistes acabin el 30 de juny perquè considera que hi ha fòrmules jurídiques per solucionar aquests casos.

Aquest dimecres Joan Soteras va mantenir una reunió amb els presidents dels clubs a Terrassa per informar-los sobre la situació i la postura de la Federació Catalana i també l'espanyola.