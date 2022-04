Aitana Bonmatí, en Esports COPE: "Cuando las condiciones sean mejores llenaremos más estadios"

La jugadora del Barça y de la selección española Aitana Bonmatí ha pasado por Esports COPE tras el empate de La Roja contra Brasil (1-1) en partido amistoso disputado este jueves en el Rico Pérez de Alicante ante 8.833 espectadores.

Aitana celebra que el Camp Nou se volverá a llenar con un partido del Barça Femenino el próximo 22 de abril en el partido de ida de las semifinales de la Champions contra el Wolfsburgo "es impresionante, la gente ha vuelto a responder de gran manera, creo que se lo pasaron muy bien el otro día, la comunión entre afición y jugadoras fue genial y después de ver la gran fiesta que vivimos no se lo quieren perder".

La centrocampista azulgrana no siente una especial presión teniendo en cuenta lo que significa el éxito del equipo "no estamos acostumbradas a jugar en un estadio ante 91.553 espectadores, pero ver lo que está comportando a nivel de cambio social genera mucho orgullo".

Aitana, que el próximo 19 de abril presentará su libro 'Totes unides fem força' con prólogo de Xavi Hernández, asegura que "lo difícil no es llegar sino mantenerse. Somos muy ambiciosas y las ganas de seguir mejorando y creciendo es lo que te hace moverte. No sólo a nivel deportivo, sino en el aspecto de ayudar al cambio social con niños y niñas, que es algo que me motiva mucho". Ella misma apadrina un campus de verano con niños y niñas entre el 24 y el 29 de julio en El Collell.

Aitana se muestra reivindicativa cuando se le pregunta por las últimas declaraciones del presidente de la LPF Javier Tebas asegurando que lo importante no es un récord en el Camp Nou sino los partidos de cada fin de semana "es verdad que en el día a día la realidad es muy diferente. El Johan no se llena siempre. Pero pienso que cuando la liga sea más competitiva y se haga un esfuerzo por parte de las instituciones para que tenga más nivel, no sólo a nivel de juego sino en cuanto a condiciones como hacerla más visible, será otra cosa".

La '14' azulgrana pone como ejemplo la liga inglesa "tenemos un ejemplo muy claro en la liga inglesa que hace un esfuerzo brutal y los campos donde juegan son brutales, como me explica Ona, allí no juegan en ningún campo en el que puedan sufrir por su integridad. Hay que empezar por eso. Cuando todas las condiciones sean mejores, llenaremos más estadios, pero mientras las condiciones sigan así, no creo que la gente quiera venir a ver partidos de nuestra liga. Creo que se deben mejorar muchas cosas por parte de las autoridades". Y añade "no señalo a nadie, en general y que todas y todos rememos en la misma dirección porque todavía estamos lejos de las mejores ligas de Europa".

La selección española empató a 1 con Brasil pero Aitana asegura que "fuimos superiores en ocasiones y en algunos tramos del juego". El equipo de Jorge Vilda tiene partido importante el martes que viene en Glasgow en que la selección española puede sentenciar la clasificación para el próximo mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.