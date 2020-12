Agustí Benedito: "Vivimos una situación de riesgo y no tengo claro que se acabe votando"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha expuesto sus dudas sobre que se puedan celebrar los comicios el 24 de enero ante la situación de pandemia "Tusquets sabía que nos llevaba a una situación muy complicada. El COVID lo complica mucho, hay gente que tiene miedo de salir de casa o de que le envíes una persona a su casa. El riesgo es altísimo de que nos infectemos. Tomamos todas las medidas, pero no me sorprendería que alguien dé positivo". Y apostilla "estamos en una situación de riesgo y no tengo claro que se acabe votando".

Benedito critica al presidente de la Comisión Gestora por no haber convocado las elecciones antes "en diciembre era más sencillo". A pesar de las dificultades asegura "creo que pasaremos las firmas, aunque no tan holgadamente como las anteriores elecciones. Hay uno que las pasará seguro porque he visto pancartazos, campañas en la tele, autobuses y no sé cuánto se está gastando. A los demás nos costará".

Benedito mantiene pocas esperanzas de que Messi siga en el club "soy pesimista y creo que Messi se marchará. Ya lo era antes de la entrevista con Évole. Me hubiese gustado que dijese que le hacía ilusión quedarse, pero no lo dijo. Supongo que está sufriendo como todos porque es muy culé. Si se queda, es la mejor noticia que podremos tener".

Sobre la viabilidad económica de mantener una ficha alta como la del argentino, benedito está convencido de que sería posible "para competir hay que tener un jugador franquicia. En esta reducción de masa salarial que haremos, siempre habrá una excepción. Si me preguntes si quiero que se quede Messi, te digo que claro. Después de 20 años en el club, no encuentro uno mejor que él".

Benedito ha vuelto a defender la figura de Ronald Koeman, a pesar del empate frente al Eibar, "Koeman es Top 3. Ayuda que conozca al club, es un mito del barcelonismo. Es un tío muy valiente y va a hacer una apuesta fuerte por los jóvenes. Estoy seguro que va a entender los recortes que debemos hacer. Acaba de empezar, vamos a darle un poco de paciencia porque ha tenido bajas, pandemia y otras circunstancias. Tiene mi apoyo".

También ha asegurado que si Monchi hubiese llegado al Barça en 2015, como él defendía en las últimas elecciones, la situación del equipo sería menos caótica "si soy presidente del Barça, Monchi tendrá un problema enorme porque le llamaré para ser director técnico del Barça".

Benedito ha vuelto a defender una de sus propuestas básicas que es la construcción de un nnuevo estadio "no dejéis que nadie nos diga que no podemos hacer un estadio nuevo. No es verdad. Casi diría que es la única opción válida, ante una alternativa de seis y siete años de incomodidades. No explican la verdad. El año 1953 decidimos que queríamos hacer el mejor estadio del mundo y lo conseguimos". Y añade "somos el mejor club del mundo y nos merecemos tener el mejor estadio del mundo. Lo volveremos a hacer".

Aunque Benedito reconoce que no ha hablado todavía con el Ayuntamiento de Barcelona para mostrale su propuesto "con un modelo de protección urbanística C tendremos que ir de la mano del Ayuntamiento. Seguro que no es el obstáculo principal para la construcción del nuevo estadio". Ha vuelto a explicar que los socios deberán decidir en referéndum entre dos ubicaciones diferentes "el precio de no hacerlo sería tener el estadio ocho años en obras".

Benedito ha explicado algunas de las líneas maestras de su programa electoral que tiende hacia un mmodelo de club popular "defendemos un modelo de club diferente al que proponen otros candidatos, priorizando la soberanía de los socios". Y añade "somos únicos porque somos un club de la gente. Este modelo de propiedad compartida es lo que nos da potencialidad de competencia. Cuanto más profundicemos en este modelo y lo enraicemos en la sociedad, más potencia tendremos para luchar en un mundo de competencia feroz".

Ha defendido que el Barça debe tener un compromiso social para "combatir las desigualdades" y uniéndose a las iniciativas cívicas.

Considera el precandidato que se debe reformular la Secretaría Técnica para que se ejerza de forma colegiada y que no recaiga la responsabilidad en sólo una persona. Cada sección tendrá su propia Junta Directiva con autonomía "casi plena".

También propone potenciar el deporte femenino "ser el club polideportivo más importante también en el nivel de la igualdad".