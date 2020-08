Agustí Benedito en Esports COPE: "Le hacen la vida imposible a Messi y Bartomeu consigue que se vaya"

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Agustí Benedito ha dicho en Esports COPE que el presidente Bartomeu se verá beneficiado por la marcha de Messi "esto es una estrategia perfectamente ejecuta porque Bartomeu tiene una necesidad imperiosa de que se vaya Messi. Tiene un impacto en la cuenta de explotación de 300 millones de euros y evitar pérdidas en su mandato que podrían acabar con una acción de responsabilidad contra él".

Considera Benedito que el plan ha sido "le hacen la vida imposible a Messi y Bartomeu consigue que se vaya". Aunque el empresario no considera que sea sincero el último movimiento de Bartomeu diciendo que se marcha si Messi se queda "con esta jugada Bartomeu se cubre las espaldas para que no le digan que se va por su culpa".

Agustí Benedito lamenta el precio que pagará el barcelonismo "si nadie lo remedia, Messi se marchará y los culés pagaremos un precio altísimo porque acabaremos perdiendo a Messi".

En cuanto a la moción de censura iniciada hoy por el grupo #Másqueunamoción, Benedito, que ya lo intentó en 2017 sin éxito, no cree que sea un movimiento acertado "lo considero prácticamente imposible. A nivel estratégico no me parece un buen movimiento porque si consiguiesen las 16.000 fimas, que es complicadísimo, respetando plazos, se iría a unas elecciones en fabrero. Si las elecciones se celebran antes del 15 de marzo, la junta que gane esas elecciones pierde un año de mandato".

Benedito considera que la moción de censura puede volverse en contra de sus impulsores "si se trata de hacer una crítica fuerte, también hoy otras maneras de hacerlo. Si antes de la Mercè no se han conseguido, Bartomeu dirá que ni un 10% de la masa social pide su dimisión"

Y lamenta que no se apoyase de la misma manera la moción que él intentó en 2017 "si todos hubiésemos remado hace tres años, quizás no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo".

Benedito confirma que se presentará a las elecciones en marzo del año que viene y prevé un panorama electoral múltiple, a la espera de saber la candidatura que propondrán Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu "la candidatura continuísta será un rival muy duro", considera.