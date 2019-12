Adrián San Miguel en ESPORTS COPE: "En Madrid nos fue bien queremos ganar al Atlético en casa"

El portero del Liverpool ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para repasar su actualidad y cómo le va este año. Adrián acabó la primera mitad del año como portero del West Ham, portería que defendió durante seis años que "me hicieron muy feliz". El mejor regalo llegó con la oferta del Liverpool este verano "no podía desaprovechar la oportunidad de venir a un club tan grande como el Liverpool".

Acaba de llegar de disputar el mundial de clubes como campeón y se le avecina un maratón de partidos: "Acabamos de aterrizar en Liverpool y jugamos contra Leicester el 26, el Boxing Day; contra el Wolves el 29, el día 2 contra el Everton en la FA CUP... lo que viene es duro". Precisamente por ello, Adrián tiene claro que la Premier "es la mejor liga del mundo, es muy competitiva y cualquier partido se puede complicar, puedes perder contra el último o el penúltimo equipo de la tabla".

A punto de cumplir la primera mitad de la temporda, el Liverpool es el mejor equipo de las cinco grandes ligas, llegan como invictos en liga y están cada vez más cerca de ganar la Premier, competición que no ganan desde hace casi 30 años: "llevamos un buen arranque de temporda, queda mucho todavía pero el margen que tenemos se está ampliando y cuanto más lo ampliemos mejor", aunque avisó "viene un calendario complicado, con partidos complicados y cercanos entre ellos, pueden haber lesiones que desvíen la trayectoría, no hay que relajarse, el año pasado también había una buena ventaja y el Manchester City logró el título". El portero no esconde su deseo "ojalá este año podamos ganar la Premier" una tarea que acabaría con la sequía en esta competición 30 años después.

En Europa la historía es otra. Reinan como vigentes campeones pero reconoce que "los equipos cada vez se parecen más, no es fácil y los equipos grandes no lo tienen sencillo". Sobre el rival del Liverpool en cuartos: "queda bastante lejana la siguiente fase pero espero ganar al Atlético en Madrid".

También habló sobre el técnico, Jürgen Klopp: "ha ido construyendo este castillo poco a poco, su trabajo le ha costado en este tiempo, es top como persona y como entrenador". Un puesto del que tiene claro es el mejor: "es el número 1 del mundo, está en el barco con todos los jugadores, no se siente superior a nadie y prepara cada partido como una final y así lo demuestra el equipo, no rindiéndose hasta último hora".

Por último habló de la competencia en la portería: "cuando Alisson se lesionó cumplí el récord de 10 partidos seguidos como titular en la portería del Liverpool, .ahora él ha vuelto a jugar y cuando el míster considere jugaré".