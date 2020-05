Abrines: Mi mujer es factor de riesgo y está embarazada. Siento pena por que pueda pasar algo

El jugador del Barça Alex Abrines ha puesto sobre la mesa este jueves sus reticencias a volver a jugar porque tiene miedo contagiar a su esposa "mi mujer es factor de riesgo, porque tiene una enfermedad crónica y encima está embarazada y esperamos llegue hacia el 21 de julio. Si hubiera un mínimo contagio y se lo transmitiese a ella y pasase una desgracia...".

Abrines demás ha explicado la votación que tuvo lugar entre los jugadores del Barça hace un par de meses, justo en el inicio del estado de alarma, cuando mayoritariamente sus compañeros se manifestaron en contra de reemprender la Liga Endesa "si no hubo un 16-0 a favor de no volver, se acerca muchísimo". El alero añade "la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) nos preguntó si queríamos jugar o no la fase final. Cada jugador tiene una situación y la mía particular es que siento pena porque pueda pasar algo", afirmó.

El equipo de Svetislav Pesic está trabajando en la Ciudad Deportiva Joan Gamper desde hace unos días y antes pasó los test de coronavirus que dieron negativo en toda la plantilla. Según informa Albert Díez, la segunda tanda de test se ha completado este miércoles y todos han vuelto a resultar negativos.

La Liga ACB pretende acabar la competición para decidir el título con una final de 12 equipos en una sede neutral para evitar riesgos.

El jugador realizó estas declaraciones en su programa 'Abrines Show', a través de su canal de Twitch, junto al periodista Antoni Daimiel y el entrenador y analista Piti Hurtado, invitados al mismo. Abrines se refirió de este modo a una encuesta realizada por la Asociación de Jugadores Profesionales de Baloncesto (ABP), que el propio jugador azulgrana confirmó.