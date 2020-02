Intens debat a Esports COPE sobre la figura d'Eric Abidal amb Junior Minguella, Dani Senabre i Manuel Oliveros. Dani Senabre considera que "Abidal ha de deixar el club", mentres que Junior Minguella considera que "Abidal té tota la raó".

Al programa d'aquest dijous hem anat cap a Bilbao per fer la prèvia del partit a San Mamés amb Helena Condis i Manuel Oliveros. Fem la 'Loto Quique' i analitzem la operació de Dembélé del próxim dimarts.

Amb Víctor Navarro sabrem com ha acabat el judici a Samuel Umtiti per les destroses provocades a la seva anterior residència.

Amb Dani Ruiz-Bazán copsem com estan els ànims entre l'afició de l'Athletic abans del trascendental partit per classificar-se per les semifinals de la Copa del Rey.

A l'Espanyol escoltem les declaracions de Sergi Darder abans del partit importantíssim de diumenge contra el Mallorca a Cornellà-Prat.

El Barça femení disputa semifinals de la Supercopa d'Espanya contra l'Atlético de Madrid a Salamanca a les 8.

En la plana poliesportiva parlem de bàsquet i rugby.

Pots escoltar Esports COPE tots els dies, de dilluns a divendres, de 15.05 a 16.00 hores, amb Joan Batllori i tot l'equip.