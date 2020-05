Abelardo avisa del "riesgo alto" de lesiones con el regreso a la competición

El RCD Espanyol ha distribuído una entrevista con su entrenador Abelardo Fernández, unos días después del regreso a los entrenamientos. Abelardo avisa que la vuelta a la competición supone un "riesgo alto" de lesiones. Por eso cree que hay que “cuidar mucho al jugador a nivel muscular”. Advierte que "los jugadores están a un 30 o 40% de su capacidad" y añade que necesitarán seis o siete semanas de trabajo para competir.

El técnico se muestra a la expectativa “de ver cómo responderán los jugadores en estos primeros entrenamientos. Son individuales. Así que tendremos que esperar al trabajo grupal”. De momento, le reconforta saber que los jugadores, pese a la dificultad que han tenido para entrenar en sus domicilios, “han hecho los deberes”. Reconoce, no obstante, que, incluso en vacaciones, se puede hacer un trabajo planificado en el exterior. “Pero esto de ahora no tiene nada que ver. Hemos de ver cómo respondemos. Esperamos que, si empieza la competición, no tengamos lesiones”.

Abelardo no olvida que el Espanyol ha sido el equipo más afectado por el coronavirus y eso le genera cierta “incertidumbre para ver cómo van respondiendo día a día, tanto física como anímicamente los jugadores”. Sabe que le queda por delante mucho trabajo, incluso de mentalización, para intentar llegar “mejor que los demás en todos los aspectos. Hay que trabajar en el día a día en los entrenamientos y ver qué jugadores tenemos disponibles para esa posible vuelta, para el primer partido”.

Insiste en que no hay que aventurarse con lo que pueda pasar. “Lo principal es la salud”, argumenta. “Hemos de esperar a ver cómo evoluciona la pandemia. Esperemos que vaya a mejor, pero hay que vivir esa situación día a día. Soy de los que pienso que puede haber mucho riesgo de lesiones, que venimos de dos meses sin entrenar en el campo y creo que se van a necesitar seis o siete semanas para poder llegar en condiciones de poder competir”. Y añade un detalle que no se puede pasar por alto: en las pretemporadas se juegan amistosos y se reparten los minutos de juego. “Ahora se nos exigirán 90 minutos desde el primer día y partidos cada tres días. El riesgo de lesiones será alto”.

Por último, Abelardo reconoce que siendo los últimos en la clasificación deberán llegar mejor que nadie y afianza la idea de que “si se compite, vamos a ir al 200 por cien con lo que tengamos, con lo que podamos, pero a los aficionados no podemos pedirles nada porque han demostrado que están con nosotros desde el primer día. Sólo hemos de dar las gracias por el apoyo que nos dan”.

Abelardo asegura que se pasó el confinamiento “viendo muchos partidos, muchos vídeos” y que ahora mismo sólo le preocupa “el día a día”. No quiere ir más allá porque, apunta, no se pueden aventurar cosas ni a corto ni a medio plazo.