Cristian Tello en Esports COPE: "La llegada de Xavi le ha dado un plus al Barça"

El exjugador del Barça Cristian Tello ha valorado en Esports COPE el próximo Barça-Betis, que se disputa este sábado en el Camp Nou (16:15 horas).

El jugador del Betis coincidió cuatro años con Xavi Hernández en la plantilla azulgrana y explica "ya se veía que tenía las ideas claras, cómo le gusta jugar y cómo le gusta que fluya el partido. Le gusta llevar el peso, tener la posesión y crear peligro por bandas así que deberemos estar atentos".

Tello reconoce que la situación del Barça es compleja "no es habitual ver al Barça por debajo de puestos de Champions, nosotros vamos con la mentalidad de jugarle de tú a tú y con nuestras armas yo creo que le podemos hacer daño"

Pero a pesar de todo, destaca que el equipo azulgrana siempre es peligroso "el Barça siempre es un equipo temible, aunque esté en un proceso de volver a despegar, tiene jugadores que pueden decidir. la llegada de Xavi le ha dado un plus, después de lo que ha hecho en este club, los jugadores le tienen muchísimo respeto".

Tello llega en un buen momento, después de marcar un golazo en Copa y seguramente Xavi estarái encantado de tenerle en la plantilla aunque el catalán asegura que "le gusta jugar con extremos pero tiene jugadores de sobra".

El jugador del Betis destaca la apuesta por la cantera como pasó con él en la época de Guardiola "Xavi confía mucho en la gente de casa, va a ver el filial y si le gusta algún jugador no va a dudar en darle la oportunidad". Le ha llamado la atención

"me ha gustado su descaro y personalidad, creo que va a ser un jugador importante para el club

"no pensaba que fuese a volver, pero no me sorprende por lo profesional que es. Si Xavi lo ha querido es por algo, por su compañerismo y por lo que puede aportar al equipo

"no tiene techo, la edad para él es sólo un número. Es muy profesional, megacompetitivo, trabaja muchísimo en el día a día"